Giresun'da amatör spor müsabakaları için sentetik çim saha yapılacak

Giresun'da amatör spor müsabakalarına ev sahipliği yapabilecek standartlarda sentetik çim saha inşa edileceği bildirildi.

AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, yaptığı yazılı açıklamada, gençleri sporla buluşturmak adına yeni spor alanı oluşturduklarını belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yaptıkları görüşmeler sonucunda Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında sahanın inşası için protokol imzalandığını aktaran Temür, "Orhaniye köyünde, Batlama Hüseyin Avni Alparslan Salonu'nun arkasına 30x50 metre ölçülerinde ve FIFA standartlarına uygun tasarlanacak sentetik çim halı saha ile amatör spor müsabakaları ve halkın spor faaliyetleri için ideal bir ortam sunacak yeni bir spor alanı hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.