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        Giresunspor Kulübü Başkanı Eltuğral'ın görevine devam edeceği açıklandı

        TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Giresunspor'da, kulüp başkanı Emin Eltuğral'ın görevini sürdüreceği belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 09:16 Güncelleme: 10.07.2024 - 09:16
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        Giresunspor Kulübü Başkanı Eltuğral'ın görevine devam edeceği açıklandı
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        TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Giresunspor'da, kulüp başkanı Emin Eltuğral'ın görevini sürdüreceği belirtildi.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gönderilen yazı ile Eltuğral'ın 7405 sayılı kanunun 5. maddesinin 4. ve 6. fıkraları uyarınca yönetim kurulu ve diğer kurullarda görev alamayacağının kulübe bildirildiği aktarıldı.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Belirtmek isteriz ki ilgili yazı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Ağır Ceza İlamat Masası tarafından sehven 'yerine getirme fişi' düzenlenmeden dosyanın kapatılması sebebiyle gönderilmiş olup tarafımızca 9 Temmuz 2024 tarihinde ilgili hatanın düzeltilmesi sağlanmış, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bilgi verilmiştir. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul toplantısı sonrası göreve gelen başkanımız ve yönetim kurulumuz görevinin başında olmaya devam edecektir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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