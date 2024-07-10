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        Güresun'da yağış etkili oldu

        Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde sağanak etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 20:18 Güncelleme: 10.07.2024 - 20:24
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        Güresun'da yağış etkili oldu
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        Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde sağanak etkili oldu.

        Kısa süreli etkili olan yağış nedeniyle ilçe merkezinde Halil Paşa Caddesi'nde bazı işyerlerini su bastı.

        Yağışın ardından vatandaşlar dükkanlarını temizlemeye çalıştı. Şebinkarahisar Belediyesi zabıta ekipleri yağışın ardından çalışma başlattı.

        Diğer yandan sağanağın ardından kısa süreli dolu yağdı. Bazı sürücüler otomobilleri ile akaryakıt istasyonları ve kapalı otoparklara sığındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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