Güresun'da yağış etkili oldu
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde sağanak etkili oldu.
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde sağanak etkili oldu.
Kısa süreli etkili olan yağış nedeniyle ilçe merkezinde Halil Paşa Caddesi'nde bazı işyerlerini su bastı.
Yağışın ardından vatandaşlar dükkanlarını temizlemeye çalıştı. Şebinkarahisar Belediyesi zabıta ekipleri yağışın ardından çalışma başlattı.
Diğer yandan sağanağın ardından kısa süreli dolu yağdı. Bazı sürücüler otomobilleri ile akaryakıt istasyonları ve kapalı otoparklara sığındı.
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