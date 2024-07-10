Güresun'da yağış etkili oldu

Diğer yandan sağanağın ardından kısa süreli dolu yağdı. Bazı sürücüler otomobilleri ile akaryakıt istasyonları ve kapalı otoparklara sığındı.

Kısa süreli etkili olan yağış nedeniyle ilçe merkezinde Halil Paşa Caddesi'nde bazı işyerlerini su bastı.

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