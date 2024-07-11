Giresun'da kayıp kadın için arama çalışmaları başlatıldı
Giresun'un Dereli ilçesinde kayıp ihbarı yapılan kadının bulunması için çalışma başlatıldı.
Giresun'un Dereli ilçesinde kayıp ihbarı yapılan kadının bulunması için çalışma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Çal köyünde zihinsel engelli olduğu belirtilen Fatma Aslan (32), dün gece evinden ayrıldı.
Bir daha geri dönmeyen Arslan'ın yakınları sabah saatlerinde jandarmadan yardım istedi.
Bölgede AFAD, jandarma ve vatandaşlar tarafından kayıp kadınının bulunması için arama çalışması başlatıldı.
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