Giresun'da kayıp kadın için arama çalışmaları başlatıldı

Bölgede AFAD, jandarma ve vatandaşlar tarafından kayıp kadınının bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Bir daha geri dönmeyen Arslan'ın yakınları sabah saatlerinde jandarmadan yardım istedi.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Çal köyünde zihinsel engelli olduğu belirtilen Fatma Aslan (32), dün gece evinden ayrıldı.

Giresun'un Dereli ilçesinde kayıp ihbarı yapılan kadının bulunması için çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.