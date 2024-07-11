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        Giresun'da kayıp kadın için arama çalışmaları başlatıldı

        Giresun'un Dereli ilçesinde kayıp ihbarı yapılan kadının bulunması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 11:21 Güncelleme: 11.07.2024 - 11:21
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        Giresun'da kayıp kadın için arama çalışmaları başlatıldı
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        Giresun'un Dereli ilçesinde kayıp ihbarı yapılan kadının bulunması için çalışma başlatıldı.

        Alınan bilgiye göre, ilçenin Çal köyünde zihinsel engelli olduğu belirtilen Fatma Aslan (32), dün gece evinden ayrıldı.

        Bir daha geri dönmeyen Arslan'ın yakınları sabah saatlerinde jandarmadan yardım istedi.

        Bölgede AFAD, jandarma ve vatandaşlar tarafından kayıp kadınının bulunması için arama çalışması başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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