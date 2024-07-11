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        Türkiye, yılın ilk yarısında Almanya'ya 307 milyon dolarlık fındık sattı

        Türkiye'den 2024 yılının ilk 6 aylık döneminde Almanya'ya 307 milyon dolarlık fındık ihraç edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 13:47 Güncelleme: 11.07.2024 - 13:47
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        Türkiye, yılın ilk yarısında Almanya'ya 307 milyon dolarlık fındık sattı
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        Türkiye'den 2024 yılının ilk 6 aylık döneminde Almanya'ya 307 milyon dolarlık fındık ihraç edildi.

        AA muhabirinin Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden aldığı bilgiye göre, Türkiye yılın ilk yarısında 143 bin 962 ton fındık ihracatı gerçekleştirerek 1 milyar 167 milyon 608 bin 689 dolar gelir sağladı.

        Söz konusu dönemde Almanya, en fazla fındık ihraç edilen ülke oldu. Almanya'ya, 6 ayda 307 milyon 154 bin 654 dolar karşılığı 38 bin 529 ton fındık satıldı.

        Bu ülkeyi 25 bin 603 tonla İtalya, 10 bin 325 tonla Fransa izledi.

        Son yıllarda Türkiye'nin fındık ihracatında büyük önem verdiği Çin ise 5. sırada yer aldı. Bu ülkeye 5 bin 84 ton fındık ihraç edilerek 45 milyon 740 bin 741 dolar kazanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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