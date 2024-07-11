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        Giresun'da kayıp kadın sağ bulundu

        Giresun'un Dereli ilçesinde kayıp ihbarı yapılan kadın sağ olarak bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 15:46 Güncelleme: 11.07.2024 - 15:46
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        Giresun'da kayıp kadın sağ bulundu
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        Giresun'un Dereli ilçesinde kayıp ihbarı yapılan kadın sağ olarak bulundu.

        İlçenin Çal köyünde zihinsel engelli olduğu belirtilen Fatma Arslan'ın (32), dün gece evinden ayrıldıktan sonra geri dönmemesi üzerine AFAD ve Jandarma özel hareket personelinden oluşan 70 kişilik ekip çalışma başlattı.

        Arslan, devam eden çalışmalar kapsamında evinin bir kilometre uzağındaki bahçede sağ bulundu.

        Arslan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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