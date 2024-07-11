Giresun'da kayıp kadın sağ bulundu

Arslan, devam eden çalışmalar kapsamında evinin bir kilometre uzağındaki bahçede sağ bulundu.

İlçenin Çal köyünde zihinsel engelli olduğu belirtilen Fatma Arslan'ın (32), dün gece evinden ayrıldıktan sonra geri dönmemesi üzerine AFAD ve Jandarma özel hareket personelinden oluşan 70 kişilik ekip çalışma başlattı.

Giresun'un Dereli ilçesinde kayıp ihbarı yapılan kadın sağ olarak bulundu.

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