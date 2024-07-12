Denetimli serbestlik yükümlüleri Giresun Adası'nı temizledi

Denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan yükümlüler Giresun Adası'nda temizlik ve çevre düzenlemesi faaliyetleri gerçekleştirdi.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yükümlüler Giresun'da bir çok kamu kurum ve kuruluşlarında, ibadethanelerde ve alanlarında temizlik hizmetleri vermeye devam ediyor.

Bu kapsamda son olarak Giresun Belediyesi ile adanın çevre düzenleme ve temizlik faaliyetleri yükümlüler tarafından gerçekleştirildi.

Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, yaptığı açıklamada, Giresun Adası'nın kentin tarihi ve kültürel yapısı açısından önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, kamu yararına yapılan bu çalışmalarla yükümlülerde toplum ve çevre bilincini oluşturmayı, kentin güzelliklerini korumayı, temiz bir toplum ve çevrede yaşamayı amaçladıklarını ifade etti.