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        Denetimli serbestlik yükümlüleri Giresun Adası'nı temizledi

        Denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan yükümlüler Giresun Adası'nda temizlik ve çevre düzenlemesi faaliyetleri gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 13:28 Güncelleme: 12.07.2024 - 13:28
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        Denetimli serbestlik yükümlüleri Giresun Adası'nı temizledi
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        Denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan yükümlüler Giresun Adası'nda temizlik ve çevre düzenlemesi faaliyetleri gerçekleştirdi.

        Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yükümlüler Giresun'da bir çok kamu kurum ve kuruluşlarında, ibadethanelerde ve alanlarında temizlik hizmetleri vermeye devam ediyor.

        Bu kapsamda son olarak Giresun Belediyesi ile adanın çevre düzenleme ve temizlik faaliyetleri yükümlüler tarafından gerçekleştirildi.

        Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, yaptığı açıklamada, Giresun Adası'nın kentin tarihi ve kültürel yapısı açısından önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, kamu yararına yapılan bu çalışmalarla yükümlülerde toplum ve çevre bilincini oluşturmayı, kentin güzelliklerini korumayı, temiz bir toplum ve çevrede yaşamayı amaçladıklarını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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