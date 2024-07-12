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        Görele Belediye Başkanı Dede, sünnet olan çocukları ziyaret etti

        Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, Op. Dr. Ergun Özdemir Görele Devlet Hastanesi'nde sünnet olan çocukları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 13:49 Güncelleme: 12.07.2024 - 13:52
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        Görele Belediye Başkanı Dede, sünnet olan çocukları ziyaret etti
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        Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, Op. Dr. Ergun Özdemir Görele Devlet Hastanesi'nde sünnet olan çocukları ziyaret etti.

        Dede, belediye tarafından bu yıl 18.'incisi düzenlenecek olan sünnet şöleni etkinliği öncesi sünnet olan 24 çocuk ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Çocuklarla sohbet eden Dede, sünnetin toplumda önemli bir yeri olduğunu belirtti.

        Çocukların tüm sünnet kıyafetlerini belediye olarak karşılayacaklarını aktaran Dede, ailelerin sevincine sünnet şöleni ile ortak olacaklarını kaydetti.

        Galeri
        Galeri

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