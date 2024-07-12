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        Emekli Mehmet Kavcı, gönüllü olarak engelli derneği binasını boyadı

        Görele'de emekli Uzman Çavuş Mehmet Kavcı, gönüllü olarak Karadeniz Omurilik Felçlileri Derneği binasını boyadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 16:29 Güncelleme: 12.07.2024 - 16:29
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        Emekli Mehmet Kavcı, gönüllü olarak engelli derneği binasını boyadı
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        Görele'de emekli Uzman Çavuş Mehmet Kavcı, gönüllü olarak Karadeniz Omurilik Felçlileri Derneği binasını boyadı.

        Kavcı, AA muhabirine, engelli vatandaşların bir nebze olsun gönüllerine dokunmanın mutluluk verici olduğunu belirtti.

        Engellilerin yanlarında olmanın vatandaşlık görevi olduğunu vurgulayan Kavcı, şunları söyledi:

        "Toplum olarak bilinçli hareket ettiğimiz takdirde engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırabilir ve hayata engelsiz bir şekilde katılmalarını sağlayabiliriz. Ben de boyama çalışmasıyla vatandaşlık görevimi yaparak, derneğimize katkıda bulunmak, onların az da olsa sevinçlerine ortak olmak istedim. Onları bu gibi küçük şeyler bile mutlu edebilmektedir."

        Dernek Başkanı Asiye Divli ise Kavcı'ya duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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