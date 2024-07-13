Espiye Müftülüğünce Karaovacık Yaylası'nda "Şehit ve Gazileri Anma Programı" düzenlendi.

Karaovacık Yayla Camisi'nde gerçekleştirilen programda, din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler ve kasideler seslendirildi.

İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay, yaptığı konuşmada, şehitlerin kanlarının son damlasına kadar vatanları için savaştığını ve unutulmamaları gerektiğini belirterek, "Vatan savunması için şehit verdiğimiz binlerce vatan evladının ruhlarını bir kez daha şadetmek ve şehit ailelerinin acılarını paylaşmak, bir nebze olsun hafifletmek için anma programını gerçekleştirdik. Tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun, Allah onlardan binlerce kez razı olsun." dedi.