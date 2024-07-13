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        Karaovacık Yaylası'nda "Şehit ve Gazileri Anma Programı" düzenlendi

        Espiye Müftülüğünce Karaovacık Yaylası'nda "Şehit ve Gazileri Anma Programı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 14:19 Güncelleme: 13.07.2024 - 14:23
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        Karaovacık Yaylası'nda "Şehit ve Gazileri Anma Programı" düzenlendi
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        Espiye Müftülüğünce Karaovacık Yaylası'nda "Şehit ve Gazileri Anma Programı" düzenlendi.

        Karaovacık Yayla Camisi'nde gerçekleştirilen programda, din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler ve kasideler seslendirildi.

        İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay, yaptığı konuşmada, şehitlerin kanlarının son damlasına kadar vatanları için savaştığını ve unutulmamaları gerektiğini belirterek, "Vatan savunması için şehit verdiğimiz binlerce vatan evladının ruhlarını bir kez daha şadetmek ve şehit ailelerinin acılarını paylaşmak, bir nebze olsun hafifletmek için anma programını gerçekleştirdik. Tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun, Allah onlardan binlerce kez razı olsun." dedi.

        Şehitleri anma programına katılanlara teşekkür eden Espiye Müftüsü Osman Gülbe, şehitler için okunan hatimlerin duasını yaptı.

        Programa, Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere, Soğukpınar Belediye Başkanı Mustafa Eyice, İstanbul'un Zeytinburnu Belediye Başkan Yardımcısı Hurşit Bekaroğlu, Yağlıdere Müftüsü Abdullah Bal, Güce Müftüsü Mehmet Düzenli, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, din görevlileri ile vatandaşlar katıldı.

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