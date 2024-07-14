Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

        Giresun'un Alucra ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 00:35 Güncelleme: 14.07.2024 - 00:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Giresun'un Alucra ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı.

        Alucra Çevre Yolu'nun Yüksekokul mevkisi kavşağında, Ersin Aydoğan yönetimindeki 28 ADD 386 plakalı otomobil ile Mustafa Aydın idaresindeki 34 ENT 045 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

        Kazada yaralanan sürücüler sağlık ekiplerince Alucra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kağıt fabrikasındaki yangın saatlerdir söndürülemedi
        Kağıt fabrikasındaki yangın saatlerdir söndürülemedi
        'Mide balonu' operasyonunda öldü! 1 kişi tutuklandı
        'Mide balonu' operasyonunda öldü! 1 kişi tutuklandı
        Suya basıp akıma kapılmışlardı! Sıcak gelişme!
        Suya basıp akıma kapılmışlardı! Sıcak gelişme!
        İntikam için 5 atı zehirledi bir eşeği kesti
        İntikam için 5 atı zehirledi bir eşeği kesti
        Acı içinde acı!
        Acı içinde acı!
        Hindistan'da yıldırım faciası
        Hindistan'da yıldırım faciası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        En sıcak Temmuz
        En sıcak Temmuz
        Fenerbahçe'den gollü prova!
        Fenerbahçe'den gollü prova!
        Fenerbahçe, Saint-Maximin'e kavuşuyor
        Fenerbahçe, Saint-Maximin'e kavuşuyor
        Beşiktaş, Immobile'nin maliyetini açıkladı!
        Beşiktaş, Immobile'nin maliyetini açıkladı!
        17 yaşındaki Yasemin reddetti katledildi! Korkunç olay!
        17 yaşındaki Yasemin reddetti katledildi! Korkunç olay!
        Yıldızlarla dolu bir törenle evlendiler
        Yıldızlarla dolu bir törenle evlendiler
        Şişli'de kaydedildi... Altı tarihi üstü gecekondu gibi
        Şişli'de kaydedildi... Altı tarihi üstü gecekondu gibi
        Tatilde en mutlu olunan an 43. saat
        Tatilde en mutlu olunan an 43. saat
        Ünlülerden tatil pozları
        Ünlülerden tatil pozları
        Dünyada en çok konuşulan 10 dil!
        Dünyada en çok konuşulan 10 dil!
        Ünlü çiftin tekne tatili
        Ünlü çiftin tekne tatili
        Denizler ve okyanuslar neden tuzludur?
        Denizler ve okyanuslar neden tuzludur?
        Gözler sağ bek ve orta sahada!
        Gözler sağ bek ve orta sahada!

        Benzer Haberler

        Karaovacık Yaylası'nda "Şehit ve Gazileri Anma Programı" düzenlendi
        Karaovacık Yaylası'nda "Şehit ve Gazileri Anma Programı" düzenlendi
        Emekli Mehmet Kavcı, gönüllü olarak engelli derneği binasını boyadı
        Emekli Mehmet Kavcı, gönüllü olarak engelli derneği binasını boyadı
        Görele Belediye Başkanı Dede, sünnet olan çocukları ziyaret etti
        Görele Belediye Başkanı Dede, sünnet olan çocukları ziyaret etti
        Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden hasat sezonu önces...
        Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden hasat sezonu önces...
        Bulancak'ta Pazarsuyu Balıkçı Barınağı yenilenecek
        Bulancak'ta Pazarsuyu Balıkçı Barınağı yenilenecek
        Denetimli serbestlik yükümlüleri Giresun Adası'nı temizledi
        Denetimli serbestlik yükümlüleri Giresun Adası'nı temizledi