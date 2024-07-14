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        Giresun'da "25. Karaovacık Otçu Göçü Yayla" festivali gerçekleştirildi

        Giresun'un Espiye ilçesinde bu yıl 25'incisi düzenlenen "Karaovacık Otçu Göçü Yayla" festivali yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 11:53 Güncelleme: 14.07.2024 - 11:53
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        Giresun'da "25. Karaovacık Otçu Göçü Yayla" festivali gerçekleştirildi
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        Giresun'un Espiye ilçesinde bu yıl 25'incisi düzenlenen "Karaovacık Otçu Göçü Yayla" festivali yapıldı.

        Karaovacık Yaylası'nda düzenlenen festivalde katılımcılar kemençe eşliğinde horon oynadı, off-road ve çeşitli gösteriler gerçekleştirildi.

        Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere, burada yaptığı konuşmada, Karaovacık Yaylası'nın yöre kültürü açısından büyük önemi bulunduğunu söyledi.

        Karadere, festivaller sayesinde sıla ile gurbette yaşayanları biraya getirdiklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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