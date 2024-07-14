Giresun'da "25. Karaovacık Otçu Göçü Yayla" festivali gerçekleştirildi

Karadere, festivaller sayesinde sıla ile gurbette yaşayanları biraya getirdiklerini ifade etti.

Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere, burada yaptığı konuşmada, Karaovacık Yaylası'nın yöre kültürü açısından büyük önemi bulunduğunu söyledi.

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