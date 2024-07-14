Giresun Valisi Serdengeçti'den deprem açıklaması:

Serdengeçti, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Espiye merkezli 3,6 büyüklüğündeki depremde etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. An itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz teyakkuz haline geçirilmiştir." ifadelerini kullandı.

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