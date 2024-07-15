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        Espiye'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla etkinlikler düzenlendi

        Giresun'un Espiye ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 17:03 Güncelleme: 15.07.2024 - 17:03
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        Espiye'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla etkinlikler düzenlendi
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        Giresun'un Espiye ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

        Espiye Merkez Camisi'nde öğle namazı öncesi şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

        Etkinlikler kapsamında Şehit Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal'ın mezarı ziyaret edildi. Burada Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

        Kaymakamı Taner Tengir, gazetecilere, hain darbe girişiminde göğsünü siper ederek milli iradeye sahip çıkan aziz şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere sağlık temennisinde bulundu.

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