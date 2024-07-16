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        Lavanta bahçesi Tamzara'ya güzellik kattı

        Giresun'da tarihi evleri ve dokumasıyla turizmde ön planda olan Tamzara Mahallesi, lavanta bahçesiyle güzellik kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 10:50 Güncelleme: 16.07.2024 - 10:50
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        Lavanta bahçesi Tamzara'ya güzellik kattı
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        Giresun'da tarihi evleri ve dokumasıyla turizmde ön planda olan Tamzara Mahallesi, lavanta bahçesiyle güzellik kazandı.

        Şebinkarahisar ilçesinde restore edilen evleri, yöresel dokuması, havası ve kültürel dokusuyla insanlara şehrin stresinden uzak bir ortam sunan tarihi mahallede 3 yıl önce Sercan Bölük ve Emrecan Meletli tarafından hobi amacıyla lavanta bahçesi oluşturuldu.

        Geçen yıl ilk hasadı gerçekleştirilen lavanta bahçesi bu yıl da hasat düzeyine geldi.

        Göz alıcı mor ve eflatun renkleriyle dikkat çeken lavanta, tarihi mahalleye ayrı bir güzellik kattı.

        Tamzara'ya gelen ziyaretçiler, lavanta bahçesinde fotoğraf çektiriyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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