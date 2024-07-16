Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Şebinkarahisar'ın kültürel varlıkları geçmiş medeniyetlerin izlerini taşıyor

        GÜLTEKİN YETGİN - Tarihi yapılarıyla kültürel zenginlikler barındıran Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi, Roma, Selçuklu ve Osmanlı'nın izlerini günümüze taşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 11:46 Güncelleme: 16.07.2024 - 11:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şebinkarahisar'ın kültürel varlıkları geçmiş medeniyetlerin izlerini taşıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        GÜLTEKİN YETGİN - Tarihi yapılarıyla kültürel zenginlikler barındıran Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi, Roma, Selçuklu ve Osmanlı'nın izlerini günümüze taşıyor.

        İlçede Kayadibi köyünde yer alan Meryem Ana Manastırı, bölgenin önemli kültürel yapıları arasında yer alıyor. Kayalık bir tepedeki doğal mağarada inşa edilen manastır, konumuyla dikkati çekiyor. Manastır, 4 kat ve 32 odadan oluşuyor.

        Şebinkarahisar Kalesi ise Pontus, Roma, Bizans, Selçuklu, Mengücekli ve Osmanlı dönemlerinde bölgenin en önemli kalesi olma özelliğini taşıyor. Kalenin ilk kuruluşunun Roma öncesine kadar gittiği, surların büyük bölümünün Mengücekler zamanında yeniden yapıldığı yönünde bilgiler bulunuyor.

        17. yüzyılda Şebinkarahisar sipahi reisi Taban Ahmet Ağa tarafından yaptırılan ve geçen yıl Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu tamamlanan Taşhan, geçmişi günümüze taşıyor. Taşhan'ın içerisinde 6 oda ve 13 dükkan yer alıyor.

        839 yıllık Behramşah Camisi de Giresun'un en eski camisi olma özelliğini taşıyor. 16. yüzyılda yıkılıp 3 kubbeli son cemaat yeri ve tek kubbeli harim kısmından oluşan plan geleneğiyle yeniden inşa edilen cami, günümüzde ibadete açık durumda.

        İlçedeki tarihi yapıların zenginliği, kültür turizmine önemli katkı sağlıyor. Bu yapılardan Meryem Ana Manastırı, Şebinkarahisar Kalesi ve Taşhan, AA ekibince FPV drone ile görüntülendi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Gürgenci, AA muhabirine, 133 taşınmaz kültürel varlığa sahip Şebinkarahisar'ın, Giresun'un kadim bir kenti olduğunu söyledi.

        Meryem Ana Manastırı'nın milattan sonra 2. yüzyılda yapıldığının tahmin edildiğini belirten Gürgenci, manastırda 1940'lı yıllara kadar ibadetin devam ettiğini, 2013-1014 yıllarında da restorasyon gerçekleştirildiğini kaydetti.

        Gürgenci, Behramşah Camisi'nin Giresun'daki önemli Selçuklu eserlerinden biri olduğunun altını çizerek, aynı zamanda bir vakıf eseri olan caminin, Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilerek yarınlara bırakıldığını ifade etti.

        Şebinkarahisar Kalesi'nin 11. yüzyılda inşa edildiğinin bilindiğini belirten Gürgenci, bazı dönemlerde restore edildiğini söyledi.

        Gürgenci, kalenin eteklerindeki Taşhan ve Fatih Camisi'nin de 15. ve 17. yüzyıldan izleri günümüze taşıdığını vurguladı.

        Bunların çok değerli eserler olduğunu vurgulayan Gürgenci, "Bu eserlerin tamamı Şebinkarahisar'ın kadim bir şehir olduğunu ve Şebinkarahisar'ın geleceğe çok kıymetli eserler bırakacağını ifade ediyor." diye konuştu.

        Gürgenci, farklı medeniyetlerin eserlerinin günümüze kadar ulaşabildiğine dikkati çekerek, "Tarihin izlerini Şebinkarahisar'da görsel olarak bulmak çok mümkün ve ziyaretçilerin bunu görmesi de çok ayrı bir özellik ve güzellik." ifadelerini kullandı.

        - "Giresun için çok doğal ve kültürel destinasyon haline geliyor"

        Taşınmaz kültür varlıklarının yanı sıra doğal güzelliklere de değinen Gürgenci, şöyle devam etti:

        "Şebinkarihasar Giresun için çok doğal ve kültürel destinasyon haline geliyor. Sadece taşınmaz kültür varlıklarıyla değil, doğal güzellikleri, gastronomik değerleriyle de o bölge yeni bir destinasyon halinde tüm ziyaretçilere, turistlere imkan sağlayacak. Turizmin çeşitlendirilmesi adına burada bulunan tüm eserler ilimiz için çok kıymetli, turizmin çeşitlendirilmesi adına da çok özel bir anlam ifade ediyor."

        Kemal Gürgenci, Giresun'a gelen ziyaretçilerin sadece yaylaları, ormanları ve akarsuları değil taşınmaz kültür varlıklarıyla geçmiş ile olan bağı da görmelerinin mümkün olacağını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Plajı boşaltın kavgasında kurşun yağmuru!
        Plajı boşaltın kavgasında kurşun yağmuru!
        Kabus evi! 16 yaşındaki kız çocuğu cinsel saldırıya uğradı
        Kabus evi! 16 yaşındaki kız çocuğu cinsel saldırıya uğradı
        AKOM'dan İstanbul'a flaş uyarı!
        AKOM'dan İstanbul'a flaş uyarı!
        Emekli maaşı düzenlemesi Meclis'e geliyor
        Emekli maaşı düzenlemesi Meclis'e geliyor
        İspanya'da dev kutlama
        İspanya'da dev kutlama
        240 hane boşaltıldı! Elektrikler kesildi! Alevler 2. gününde!
        240 hane boşaltıldı! Elektrikler kesildi! Alevler 2. gününde!
        Biden'dan "kaybetmeyeceğim" mesajı
        Biden'dan "kaybetmeyeceğim" mesajı
        Patlak lastikle ters yönde 8 kilometre kaçtı!
        Patlak lastikle ters yönde 8 kilometre kaçtı!
        Ferdi için flaş takas!
        Ferdi için flaş takas!
        Macaristan ve AB arasında ipler kopmak üzere
        Macaristan ve AB arasında ipler kopmak üzere
        Marinada feci kaza! Tekne ve bot çarpıştı! Denize düştü!
        Marinada feci kaza! Tekne ve bot çarpıştı! Denize düştü!
        YKS sonuçları açıklandı!
        YKS sonuçları açıklandı!
        Trump'a saldıran Crooks saldırıdan önce ne yaptı?
        Trump'a saldıran Crooks saldırıdan önce ne yaptı?
        Cenk Tosun Fenerbahçe'de!
        Cenk Tosun Fenerbahçe'de!
        En kötü 10 yeme alışkanlığı! Vücuttaki iltihabı artırıyor
        En kötü 10 yeme alışkanlığı! Vücuttaki iltihabı artırıyor
        Kaslar yarışıyor
        Kaslar yarışıyor
        İbre Wendel'e döndü!
        İbre Wendel'e döndü!
        ILO sektörel asgari ücrete karşı
        ILO sektörel asgari ücrete karşı
        Saç telinizi suya koyun... Batıyorsa işte sebebi!
        Saç telinizi suya koyun... Batıyorsa işte sebebi!
        3 çocuk evde, baş başa tatildeler
        3 çocuk evde, baş başa tatildeler

        Benzer Haberler

        Lavanta bahçesi Tamzara'ya güzellik kattı
        Lavanta bahçesi Tamzara'ya güzellik kattı
        Giresun'da sağanak sele döndü; işyerlerini su bastı araçlar zarar gördü
        Giresun'da sağanak sele döndü; işyerlerini su bastı araçlar zarar gördü
        Giresun'da sağanak hasara yol açtı
        Giresun'da sağanak hasara yol açtı
        Espiye'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla etkinlikle...
        Espiye'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla etkinlikle...
        Giresun Valisi Serdengeçti'den deprem açıklaması:
        Giresun Valisi Serdengeçti'den deprem açıklaması:
        Karagöl Dağları doğa tutkunlarına eşsiz güzellikler sunuyor
        Karagöl Dağları doğa tutkunlarına eşsiz güzellikler sunuyor