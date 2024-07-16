Şebinkarahisar'ın kültürel varlıkları geçmiş medeniyetlerin izlerini taşıyor

GÜLTEKİN YETGİN - Tarihi yapılarıyla kültürel zenginlikler barındıran Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi, Roma, Selçuklu ve Osmanlı'nın izlerini günümüze taşıyor.

İlçede Kayadibi köyünde yer alan Meryem Ana Manastırı, bölgenin önemli kültürel yapıları arasında yer alıyor. Kayalık bir tepedeki doğal mağarada inşa edilen manastır, konumuyla dikkati çekiyor. Manastır, 4 kat ve 32 odadan oluşuyor.

Şebinkarahisar Kalesi ise Pontus, Roma, Bizans, Selçuklu, Mengücekli ve Osmanlı dönemlerinde bölgenin en önemli kalesi olma özelliğini taşıyor. Kalenin ilk kuruluşunun Roma öncesine kadar gittiği, surların büyük bölümünün Mengücekler zamanında yeniden yapıldığı yönünde bilgiler bulunuyor.

İlçedeki tarihi yapıların zenginliği, kültür turizmine önemli katkı sağlıyor. Bu yapılardan Meryem Ana Manastırı, Şebinkarahisar Kalesi ve Taşhan, AA ekibince FPV drone ile görüntülendi.

839 yıllık Behramşah Camisi de Giresun'un en eski camisi olma özelliğini taşıyor. 16. yüzyılda yıkılıp 3 kubbeli son cemaat yeri ve tek kubbeli harim kısmından oluşan plan geleneğiyle yeniden inşa edilen cami, günümüzde ibadete açık durumda.

17. yüzyılda Şebinkarahisar sipahi reisi Taban Ahmet Ağa tarafından yaptırılan ve geçen yıl Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu tamamlanan Taşhan, geçmişi günümüze taşıyor. Taşhan'ın içerisinde 6 oda ve 13 dükkan yer alıyor.

Gürgenci, Behramşah Camisi'nin Giresun'daki önemli Selçuklu eserlerinden biri olduğunun altını çizerek, aynı zamanda bir vakıf eseri olan caminin, Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilerek yarınlara bırakıldığını ifade etti.

Meryem Ana Manastırı'nın milattan sonra 2. yüzyılda yapıldığının tahmin edildiğini belirten Gürgenci, manastırda 1940'lı yıllara kadar ibadetin devam ettiğini, 2013-1014 yıllarında da restorasyon gerçekleştirildiğini kaydetti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Gürgenci, AA muhabirine, 133 taşınmaz kültürel varlığa sahip Şebinkarahisar'ın, Giresun'un kadim bir kenti olduğunu söyledi.

Şebinkarahisar Kalesi'nin 11. yüzyılda inşa edildiğinin bilindiğini belirten Gürgenci, bazı dönemlerde restore edildiğini söyledi.

Gürgenci, kalenin eteklerindeki Taşhan ve Fatih Camisi'nin de 15. ve 17. yüzyıldan izleri günümüze taşıdığını vurguladı.

Bunların çok değerli eserler olduğunu vurgulayan Gürgenci, "Bu eserlerin tamamı Şebinkarahisar'ın kadim bir şehir olduğunu ve Şebinkarahisar'ın geleceğe çok kıymetli eserler bırakacağını ifade ediyor." diye konuştu.

Gürgenci, farklı medeniyetlerin eserlerinin günümüze kadar ulaşabildiğine dikkati çekerek, "Tarihin izlerini Şebinkarahisar'da görsel olarak bulmak çok mümkün ve ziyaretçilerin bunu görmesi de çok ayrı bir özellik ve güzellik." ifadelerini kullandı.