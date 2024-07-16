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        Görele'de konuk evi açıldı

        Görele Belediyesi konuk evinin açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 15:57 Güncelleme: 16.07.2024 - 15:57
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        Görele'de konuk evi açıldı
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        Görele Belediyesi konuk evinin açılışı gerçekleştirildi.

        Belediye Başkanı Hasbi Dede, açılış töreninde yaptığı konuşmada, ilçede eksikliği hissedilen konaklama sorununu geçici süreyle de olsun çözmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Görele'ye bir de otel kazandırma planları olduğunu belirten Dede, şunları kaydetti:

        "Görelespor Sosyal Tesisleri olarak kullanılan binamızı Görelespor'un bir alt lige düşmesi nedeniyle gerekli onarım ve tadilatını yaparak geçici olarak konuk evine dönüştürerek açılışını yaptık. Mali konuda beklentilerimiz kısa sürede çözüldüğünde ise söz verdiğimiz otel projemizi de hayata geçireceğiz. Konuk evimizin hayırlı olmasını diliyorum. Umarım Görele'mize, şehrimize ve dışarıdan gelen misafirlerimize güzel ev sahipliği yaparız."

        Açılışa, Kaymakam Hamit Genç, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

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