Görele'de konuk evi açıldı

Görele Belediyesi konuk evinin açılışı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Hasbi Dede, açılış töreninde yaptığı konuşmada, ilçede eksikliği hissedilen konaklama sorununu geçici süreyle de olsun çözmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Görele'ye bir de otel kazandırma planları olduğunu belirten Dede, şunları kaydetti:

"Görelespor Sosyal Tesisleri olarak kullanılan binamızı Görelespor'un bir alt lige düşmesi nedeniyle gerekli onarım ve tadilatını yaparak geçici olarak konuk evine dönüştürerek açılışını yaptık. Mali konuda beklentilerimiz kısa sürede çözüldüğünde ise söz verdiğimiz otel projemizi de hayata geçireceğiz. Konuk evimizin hayırlı olmasını diliyorum. Umarım Görele'mize, şehrimize ve dışarıdan gelen misafirlerimize güzel ev sahipliği yaparız."