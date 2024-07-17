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        Giresun'da yıldız fotoğrafçılığı etkinliği yapılacak

        Giresun'da Yıldızlar Altında 5. Giresun Yıldız Fotoğrafçılığı Günleri etkinliği gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 12:01 Güncelleme: 17.07.2024 - 12:01
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        Giresun'da yıldız fotoğrafçılığı etkinliği yapılacak
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        Giresun'da Yıldızlar Altında 5. Giresun Yıldız Fotoğrafçılığı Günleri etkinliği gerçekleştirilecek.

        Etkinlik Giresun Belediyesi öncülüğünde İl Özel İdaresi, Giresun Doğa Sporları Kulübü, Giresun Fotoğraf Sanatı Derneği, Gezgin Fotoğrafçılar Derneği ile Kümbet Dağ Evi iş birliği ve Giresunport Liman İşletmesi'nin katkılarıyla 10-11 Ağustos'ta 1700 rakımlı Kümbet Yaylası'nda düzenlenecek.

        Uzman eğitmenler tarafından detaylı bilgilerin paylaşılacağı etkinlikte katılımcılar teorik eğitimlerin ardından kamp alanında pratikte yıldız fotoğrafçılığı çalışması yapacak.

        Etkinliğe katılmak isteyenler 1 Ağustos tarihine kadar başvuruda bulunabilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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