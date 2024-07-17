Giresun'da yıldız fotoğrafçılığı etkinliği yapılacak

Uzman eğitmenler tarafından detaylı bilgilerin paylaşılacağı etkinlikte katılımcılar teorik eğitimlerin ardından kamp alanında pratikte yıldız fotoğrafçılığı çalışması yapacak.

Etkinlik Giresun Belediyesi öncülüğünde İl Özel İdaresi, Giresun Doğa Sporları Kulübü, Giresun Fotoğraf Sanatı Derneği, Gezgin Fotoğrafçılar Derneği ile Kümbet Dağ Evi iş birliği ve Giresunport Liman İşletmesi'nin katkılarıyla 10-11 Ağustos'ta 1700 rakımlı Kümbet Yaylası'nda düzenlenecek.

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