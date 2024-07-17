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        Giresun'da sağanak hasara neden oldu

        Giresun'un Şebinkarahisar ve Alucra ilçelerinde sağanak etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 19:03 Güncelleme: 17.07.2024 - 19:03
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        Giresun'da sağanak hasara neden oldu
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        Giresun'un Şebinkarahisar ve Alucra ilçelerinde sağanak etkili oldu.

        Alucra'da etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle Hürriyet Caddesi'ndeki bazı iş yerlerini su bastı. Yağışın etkisiyle kırılan bir ağaç çevredeki işyerine zarar verdi.

        Şebinkarahisar'da ise kısa süreli sağanak sonucu Halil Rıfat Paşa Caddesi'nde su birikintisi oluştu.

        Bu sırada esnaf, dükkanlara su girmesini önlemeye çalıştı.

        Yağış sonucu Şebinkarahisar-Dereli karayolunun Asarcık köyü mevkisinde ise toprak kayması meydana geldi.

        Trafiğe bir süre kapalı kaldıktan sonra Karayolları ekiplerince ulaşıma açılan yoldaki çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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