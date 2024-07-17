Giresun'da sağanak hasara neden oldu

Alucra'da etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle Hürriyet Caddesi'ndeki bazı iş yerlerini su bastı. Yağışın etkisiyle kırılan bir ağaç çevredeki işyerine zarar verdi.

Giresun'un Şebinkarahisar ve Alucra ilçelerinde sağanak etkili oldu.

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