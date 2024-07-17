Giresun'da sağanak hasara neden oldu
Giresun'un Şebinkarahisar ve Alucra ilçelerinde sağanak etkili oldu.
Giresun'un Şebinkarahisar ve Alucra ilçelerinde sağanak etkili oldu.
Alucra'da etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle Hürriyet Caddesi'ndeki bazı iş yerlerini su bastı. Yağışın etkisiyle kırılan bir ağaç çevredeki işyerine zarar verdi.
Şebinkarahisar'da ise kısa süreli sağanak sonucu Halil Rıfat Paşa Caddesi'nde su birikintisi oluştu.
Bu sırada esnaf, dükkanlara su girmesini önlemeye çalıştı.
Yağış sonucu Şebinkarahisar-Dereli karayolunun Asarcık köyü mevkisinde ise toprak kayması meydana geldi.
Trafiğe bir süre kapalı kaldıktan sonra Karayolları ekiplerince ulaşıma açılan yoldaki çalışmalar sürüyor.
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