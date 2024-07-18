Giresun Valisi Serdengeçti, Güce'yi ziyaret etti

Daha sonra esnafı da ziyaret eden Serdengeçti, vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını dinledi.

Serdengeçti, Boduroğlu'na görevinde başarılar dileyerek, "Güce Belediye Başkanı Aytekin Boduroğlu'nu ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgiler aldık. Nazik misafirperverliği için teşekkür ediyorum." dedi.

Güce Belediye Başkanlığını ziyaret eden Serdengeçti, Başkan Aytekin Boduroğlu ile görüştü.

Güce Kaymakamlığına ziyarette bulunan Serdengeçti, Kaymakam Muhammet Ali Bayraktar ile görüşerek ilçenin genel durumu ve yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.