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        Giresun Valisi Serdengeçti, Güce'yi ziyaret etti

        Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Güce ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 09:32 Güncelleme: 18.07.2024 - 09:32
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        Giresun Valisi Serdengeçti, Güce'yi ziyaret etti
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        Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Güce ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

        Güce Kaymakamlığına ziyarette bulunan Serdengeçti, Kaymakam Muhammet Ali Bayraktar ile görüşerek ilçenin genel durumu ve yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Güce Belediye Başkanlığını ziyaret eden Serdengeçti, Başkan Aytekin Boduroğlu ile görüştü.

        Serdengeçti, Boduroğlu'na görevinde başarılar dileyerek, "Güce Belediye Başkanı Aytekin Boduroğlu'nu ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgiler aldık. Nazik misafirperverliği için teşekkür ediyorum." dedi.

        Daha sonra esnafı da ziyaret eden Serdengeçti, vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını dinledi.

        Ziyaretlere İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, İl Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı, İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay da katıldı.

        Öte yandan Serdengeçti, terörle mücadele gazisi Piyade Çavuş Halil İbrahim Yılmaz'ın hayatını kaybeden annesi Elmas Yılmaz'ın, Güce Merkez Camisi'ndeki cenaze merasimine de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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