Giresun'da tekneyle gezenlere yunuslardan sürpriz

İlçede Eğrice mevkisi açıklarında gezintiye çıkan bir grubun bulunduğu özel teknenin etrafında, bir anda 20'ye yakın yunus belirdi.

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