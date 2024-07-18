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        Giresun'da tekneyle gezenlere yunuslardan sürpriz

        Giresun'un Piraziz ilçesinde tekne ile geziye çıkan vatandaşlar, yunusların sürpriz gösterisine hayran kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 10:32 Güncelleme: 18.07.2024 - 10:32
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        Giresun'da tekneyle gezenlere yunuslardan sürpriz
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        Giresun'un Piraziz ilçesinde tekne ile geziye çıkan vatandaşlar, yunusların sürpriz gösterisine hayran kaldı.

        İlçede Eğrice mevkisi açıklarında gezintiye çıkan bir grubun bulunduğu özel teknenin etrafında, bir anda 20'ye yakın yunus belirdi.

        Vatandaşlar, suda dalıp çıkarak adeta dans eden yunusların gösterisini sevinçle izledi.

        Yunusların tekneyle ilerlediği anlar, cep telefonuyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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