Giresun'da tekneyle gezenlere yunuslardan sürpriz
Giresun'un Piraziz ilçesinde tekne ile geziye çıkan vatandaşlar, yunusların sürpriz gösterisine hayran kaldı.
Giresun'un Piraziz ilçesinde tekne ile geziye çıkan vatandaşlar, yunusların sürpriz gösterisine hayran kaldı.
İlçede Eğrice mevkisi açıklarında gezintiye çıkan bir grubun bulunduğu özel teknenin etrafında, bir anda 20'ye yakın yunus belirdi.
Vatandaşlar, suda dalıp çıkarak adeta dans eden yunusların gösterisini sevinçle izledi.
Yunusların tekneyle ilerlediği anlar, cep telefonuyla kaydedildi.
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