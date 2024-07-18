Giresun'da sahil toplama yolda asfaltlama çalışması yapılıyor

Giresun Belediyesince sahil güzergahındaki toplama yolda geniş kapsamlı asfaltlama çalışması gerçekleştiriliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Avrupa Birliği (AB) hibeli Atık Su Arıtma Tesisi Projesi kapsamında yürütülen kanal toplama çalışmalarında hasar gören yolda asfaltlama çalışması yürütülüyor.

Çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Fuat Köse, proje dolayısıyla ister istemez hasar gören yolun araç sürücülerine zor anlar yaşattığını söyledi.