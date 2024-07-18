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        Giresun'da bir evde çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi

        Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 8 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 15:41 Güncelleme: 18.07.2024 - 15:41
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        Giresun'da bir evde çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi
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        Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 8 kişi tedavi altına alındı.

        İlçenin Taşçılı köyünde, Şahizer Taşçı'ya ait olduğu öğrenilen 2 katlı evin mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Şebinkarahisar Belediyesi itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangında evde bulunan ve dumandan etkilenen Şadiye ve Gülsüm Taşçı yakınlarınca dışarıya çıkarıldı.

        Yangını söndürmeye çalışan Nigar, Sinan, Şahizer, Esma ve Hüsna Taşçı ile Ahmet Gedik de dumandan etkilendi.

        Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 8 kişi, tedavi altına alındı.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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