Giresun'da şarampole yuvarlanan cipteki 4 kişi yaralandı
Giresun'un Alucra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Giresun'un Alucra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Yusuf Göze (55) yönetimindeki 28 AF 041 plakalı cip, Boyluca köyünün Karaşıh Yaylası'nda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
Kazada sürücünün yanı sıra araçtaki Hüseyin, Güllü ve Hanife Göze yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Alucra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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