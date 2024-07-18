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        Giresun'da şarampole yuvarlanan cipteki 4 kişi yaralandı

        Giresun'un Alucra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 20:52 Güncelleme: 18.07.2024 - 20:52
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        Giresun'da şarampole yuvarlanan cipteki 4 kişi yaralandı
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        Giresun'un Alucra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Yusuf Göze (55) yönetimindeki 28 AF 041 plakalı cip, Boyluca köyünün Karaşıh Yaylası'nda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

        Kazada sürücünün yanı sıra araçtaki Hüseyin, Güllü ve Hanife Göze yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Alucra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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