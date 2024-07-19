Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi

        Giresun'da bu yılın 3'üncü İl Koordinasyon Kurulu toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 16:08 Güncelleme: 19.07.2024 - 16:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'da İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Giresun'da bu yılın 3'üncü İl Koordinasyon Kurulu toplantısı düzenlendi.

        Giresun Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünce Valilik Toplantı Salonu'ndaki toplantı, tasarruf tedbirleri kapsamında video konferans sistemiyle organize edildi.

        Toplantıda, 2024 yılı yatırım programında yer alan projelerin son durumu ve bundan sonraki süreçte yapılması gerekenler ele alındı.

        Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, yaptığı konuşmada, 3'üncü toplantı itibariyle 17 yatırımcı kuruluşun programında 214 projenin mevcut olduğunu söyledi.

        Bu projelerden 12'sinin bitirildiğini, 172'sinin ise devam ettiğini aktaran Serdengeçti, 21 projenin ihale aşamasında olduğunu, 9 projeye ise çeşitli nedenlerle başlanamadığını belirtti.

        Serdengeçti, programdaki 214 projenin 94'ünün tarım, 37'sinin ulaştırma, 14'ünün eğitim, 10'unun ormancılık, 10'unun sağlık, 3'ünün spor, 2'sinin enerji ve 44'ünün de diğer kamu hizmetleri sektörlerine ait olduğu bilgisini verdi..

        Bu yıla ait 2 milyar 834 milyon 866 bin 322 lira ödeneğin 1 milyar 532 milyon 371 bin 454 lirasının harcandığını ifade eden Serdengeçti, yatırımların ağırlıklı olarak tarım, ulaştırma, eğitim, ormancılık, sağlık, spor ve enerji sektörlerinde yoğunlaştığını söyledi.

        Toplantıda, yatırım uygulamalarında ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik de görüşmeler yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dünya genelinde internet sorunu: Peş peşe açıklamalar
        Dünya genelinde internet sorunu: Peş peşe açıklamalar
        Dünyayı etkileyen kesintinin nedeni ne?
        Dünyayı etkileyen kesintinin nedeni ne?
        Mavi kriz!
        Mavi kriz!
        ATSO Başkanı Ali Bahar, tekne kazasında hayatını kaybetti
        ATSO Başkanı Ali Bahar, tekne kazasında hayatını kaybetti
        "Karlı bir ortaklık olur"
        "Karlı bir ortaklık olur"
        Yine aynı kaza! Komiser ve annesi can verdi!
        Yine aynı kaza! Komiser ve annesi can verdi!
        Tasarruf teklifi Meclis'ten geçti
        Tasarruf teklifi Meclis'ten geçti
        "Üzerine bıçakla adımın baş harfini çizdim"
        "Üzerine bıçakla adımın baş harfini çizdim"
        İstasyon dışında da market açacak
        İstasyon dışında da market açacak
        Dalga yüksekliği 2 metreyi bulacak! 2 kentte denize girmeyin uyarısı!
        Dalga yüksekliği 2 metreyi bulacak! 2 kentte denize girmeyin uyarısı!
        Galatasaray, Guela Doue transferini bitirdi!
        Galatasaray, Guela Doue transferini bitirdi!
        Eşini boynundan ve ayaklarından bağladı! Feci olay!
        Eşini boynundan ve ayaklarından bağladı! Feci olay!
        Kriz sonrası Microsoft ve CrowdStrike hisselerinde büyük düşüş
        Kriz sonrası Microsoft ve CrowdStrike hisselerinde büyük düşüş
        Kim ne verse 1 fazla veren adam
        Kim ne verse 1 fazla veren adam
        "O benim salağım"
        "O benim salağım"
        Ankara'daki tarihi kongrede neler yaşandı?
        Ankara'daki tarihi kongrede neler yaşandı?
        Bilim insanlarından tıpta çığır açan gelişme! Bu üretim heyecan veriyor
        Bilim insanlarından tıpta çığır açan gelişme! Bu üretim heyecan veriyor
        Sinemada Deadpool & Wolverine fırtınası
        Sinemada Deadpool & Wolverine fırtınası
        Yüzde 90'ı tamamlandı! İstanbul'un tarihini değiştirecek
        Yüzde 90'ı tamamlandı! İstanbul'un tarihini değiştirecek
        ATATÜRK’ÜN MAKBUŞ’U
        ATATÜRK’ÜN MAKBUŞ’U

        Benzer Haberler

        Giresun merkezli suç örgütü operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
        Giresun merkezli suç örgütü operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
        Giresun'da şarampole yuvarlanan cipteki 4 kişi yaralandı
        Giresun'da şarampole yuvarlanan cipteki 4 kişi yaralandı
        Giresun'da bir evde çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi
        Giresun'da bir evde çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi
        Giresun'da sahil toplama yolda asfaltlama çalışması yapılıyor
        Giresun'da sahil toplama yolda asfaltlama çalışması yapılıyor
        Espiye'de iki çeşmenin suyu uygunsuz çıktı
        Espiye'de iki çeşmenin suyu uygunsuz çıktı
        Ulusal Fındık Konseyi, 2024 yılı fındık rekoltesini açıkladı
        Ulusal Fındık Konseyi, 2024 yılı fındık rekoltesini açıkladı