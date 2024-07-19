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        Giresun'da denize giren genç boğuldu

        Giresun'un Tirebolu ilçesinde serinlemek için denize giren genç boğuldu, boğulma tehlikesi geçiren arkadaşı hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 20:02 Güncelleme: 19.07.2024 - 20:02
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        Giresun'da denize giren genç boğuldu
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        Giresun'un Tirebolu ilçesinde serinlemek için denize giren genç boğuldu, boğulma tehlikesi geçiren arkadaşı hastaneye kaldırıldı.

        Küçükçay mevkisindeki kayalık alanda Burak Yerlikaya (18) ve Serkan Bayram (17), arkadaşlarıyla serinlemek için denize girdi.

        Bir süre sonra Yerlikaya suda kayboldu. Boğulma tehlikesi geçiren Bayram ise arkadaşlarının yardımıyla kıyıya çıkarıldı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, sahil güvenlik, jandarma ile Giresun Belediyesi İtfaiyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Bayram, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Tirebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaklaşık bir saat süren arama çalışmaları sonucu, Yerlikaya'nın cesedi dalgıçlar tarafından sudan çıkarıldı. Ceset, aynı hastanenin morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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