Giresun'da denize giren genç boğuldu

Yaklaşık bir saat süren arama çalışmaları sonucu, Yerlikaya'nın cesedi dalgıçlar tarafından sudan çıkarıldı. Ceset, aynı hastanenin morguna götürüldü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, sahil güvenlik, jandarma ile Giresun Belediyesi İtfaiyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Bir süre sonra Yerlikaya suda kayboldu. Boğulma tehlikesi geçiren Bayram ise arkadaşlarının yardımıyla kıyıya çıkarıldı.

Küçükçay mevkisindeki kayalık alanda Burak Yerlikaya (18) ve Serkan Bayram (17), arkadaşlarıyla serinlemek için denize girdi.

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