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        Giresun'da sağanak nedeniyle Tirebolu-Doğankent kara yolu ulaşıma kapatıldı

        Giresun'da sağanak nedeniyle Tirebolu-Doğankent kara yolu ulaşıma kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 23:09 Güncelleme: 19.07.2024 - 23:09
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        Giresun'da sağanak nedeniyle Tirebolu-Doğankent kara yolu ulaşıma kapatıldı
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        Giresun'da sağanak nedeniyle Tirebolu-Doğankent kara yolu ulaşıma kapatıldı.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şiddetli yağış nedeniyle kara yolunun çift yönlü trafiğe kapatıldığı belirtildi.

        Güzergahı kullanacak sürücülere trafiğe çıkmamaları uyarısında bulunulan açıklamada, kara yolunda sadece arama kurtarma araçlarının geçişine izin verileceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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