Giresun Adası'nda, çevre düzenleme projesi gerçekleştirilecek

Giresun Adası'nın, bölge turizmine kazandırılması çerçevesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından adada çevre düzenleme projesi gerçekleştirilecek.

Vali Mehmet Fatih Serdengeçti ve AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, Giresun Adası'nda incelemelerde bulundu.

Serdengeçti, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, adanın, Giresun için büyük bir öneminin bulunduğunu söyledi.

Adanın, önemli turizm destinasyonu olduğuna vurgu yapan Serdengeçti, "Adamız Giresun'a ayrı bir güzellik katıyor. Giresun Adası'nın turizme açılması için çalışmalar başlatılıyor. Giresun'a, bölgemiz turizmine büyük bir canlılık katacaktır. Bu noktada çok önemsiyoruz. Hepimize hayırlı olsun." dedi.