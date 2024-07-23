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        Giresun'da sokak basketbolu turnuvası başladı

        Giresun'da, 27. Sokak Basketbolu Turnuvası başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 12:38 Güncelleme: 23.07.2024 - 12:38
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        Giresun'da sokak basketbolu turnuvası başladı
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        Giresun'da, 27. Sokak Basketbolu Turnuvası başladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, turnuvanın açılış töreninde Giresun Özel Sporcular Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları gösteri sundu.

        Belediye Başkanı Fuat Köse, turnuvanın heyecanlı maçlarla oldukça görkemli bir şekilde başladığını belirtti.

        Giresun'un bir basketbol kenti olduğuna işaret eden Köse, şunları kaydetti:

        "Özenle hazırladığımız turnuvamıza katılan tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Turnuvamızın ilk gününe güler yüzleri ve enerjileriyle renk katan down sendromlu çocuklarımıza da çok teşekkür ediyorum. Turnuvamız 29 Temmuz'a kadar şehrimizin kalbi Atatürk Meydanımızda devam edecek. Tüm halkımızı bu basketbol şölenine bekleriz. Gelin, Giresun'umuzun basketbol tutkusunu birlikte yaşayalım."

        Konuşmanın ardından start alan turnuva, takımların karşılaşmalarıyla devam etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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