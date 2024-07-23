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        Giresun'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 22:02 Güncelleme: 23.07.2024 - 22:02
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        Giresun'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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        Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Şebinkarahisar-Giresun kara yolu Tamzara mahallesi mevkiinde Selahattin Şeker (68) yönetimindeki 34 RMH 66 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 34 KKP 76 plakalı kamyonet çarpıştı.

        Kazada, sürücü Selahattin Şeker ile araçlarda bulunan Şenel Bayoğlu, Hikmet Bayramoğlu, Akif Kılıç ve Zafer Akyol yaralanarak Şebinkarahisar İlçe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Yaralılardan Selahattin Şeker, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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