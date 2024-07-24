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        Giresun merkezli suç örgütü operasyonunda 6 kişi tutuklandı

        Giresun ve Muğla'da, "Lugano" adlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 14:14 Güncelleme: 24.07.2024 - 14:14
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        Giresun merkezli suç örgütü operasyonunda 6 kişi tutuklandı
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        Giresun ve Muğla'da, "Lugano" adlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Giresun Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Giresun Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonla, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçu kapsamında faaliyet gösteren "Lugano" adlı suç örgütü çökertildi.

        Giresun ve Muğla'da eş zamanlı 12 adrese düzenlenen operasyonda, tabanca, tüfek, dijital materyal ve suç unsuru olduğu değerlendirilen çok sayıda doküman ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2'si kadın 7 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden 6'sı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 1'i ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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