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        THK Espiye Şube Başkanlığı'na Sefa Yılmaz seçildi

        Türk Hava Kurumu (THK) Espiye Şube Başkanlığı'na Sefa Yılmaz seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 11:05 Güncelleme: 25.07.2024 - 11:05
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        THK Espiye Şube Başkanlığı'na Sefa Yılmaz seçildi
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        Türk Hava Kurumu (THK) Espiye Şube Başkanlığı'na Sefa Yılmaz seçildi.

        Şube binasında yapılan kongreye Yılmaz başkanlığındaki tek listeyle gidildi.

        Yapılan oylama sonucu Yılmaz, şube başkanlığına getirildi.

        Yılmaz, THK'nin misyonunu daha ileriye taşımak ve kurumu büyütmek için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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