THK Espiye Şube Başkanlığı'na Sefa Yılmaz seçildi
Türk Hava Kurumu (THK) Espiye Şube Başkanlığı'na Sefa Yılmaz seçildi.
Türk Hava Kurumu (THK) Espiye Şube Başkanlığı'na Sefa Yılmaz seçildi.
Şube binasında yapılan kongreye Yılmaz başkanlığındaki tek listeyle gidildi.
Yapılan oylama sonucu Yılmaz, şube başkanlığına getirildi.
Yılmaz, THK'nin misyonunu daha ileriye taşımak ve kurumu büyütmek için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.
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