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        Gümüşhane'deki karabuğday işleme tesisi TKDK tarafından modernize edilecek

        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesindeki karabuğday işleme tesisi, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK) modernize edilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 12:36 Güncelleme: 25.07.2024 - 12:36
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        Gümüşhane'deki karabuğday işleme tesisi TKDK tarafından modernize edilecek
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        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesindeki karabuğday işleme tesisi, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK) modernize edilecek.

        TKDK Giresun Koordinatörü Ayhan Uğur, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede 2021'de kurulan tesise büyük önem verdilerini söyledi.

        İşletmenin yeniden modernize edilmesi için proje hazırlayacaklarını ifade eden Uğur, firmanın çalışmaların tamamlanmasıyla ulusal ve uluslararası piyasaya ürün sunacağını aktardı.

        TKDK'nin IPARD 3 Programı 2. çağrı döneminde tıbbi aromatik bitkilerin işlenmesi ile paketlenmesi sektörüne yüzde 70 hibe sağlandığına işaret eden Uğur, "Proje, Kelkit Vadisi başta olmak üzere ülke genelinde sözleşmeli müstahsil üretimi şeklinde çiftçilerimizin ürünlerini kabul edecek bir yatırım olacaktır. Bu çarpan etkinin Türkiye genelindeki ekonomik katkısı çok değerlidir." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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