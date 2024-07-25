Giresun'da Muhtarlar Meclisinin ilk toplantısı gerçekleştirildi

Muhtarlar Meclisini kurmanın gururunu yaşadıklarını belirten Köse, "Hepiniz mahallesine, insanına hizmet aşkıyla dolu olan arkadaşlarımızsınız. Sizlerle berber olmak, bugünü paylaşmak çok önemli. Sizlerden gelen mahallenizin sorunlarını gidermeye çalışıyoruz. Artık aylık toplantılarımızla sizlerle daha samimi ve sıcak ortamda buluşacağız, gerçekleşmesi gereken taleplerin birlikte takipçisi olacağız." dedi.

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