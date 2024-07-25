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        Giresun'da Muhtarlar Meclisinin ilk toplantısı gerçekleştirildi

        Giresun Belediyesi tarafından kurulan Muhtarlar Meclisinin ilk toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 15:57 Güncelleme: 25.07.2024 - 15:57
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        Giresun'da Muhtarlar Meclisinin ilk toplantısı gerçekleştirildi
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        Giresun Belediyesi tarafından kurulan Muhtarlar Meclisinin ilk toplantısı yapıldı.

        Belediye Başkanı Fuat Köse, Giresun Kalesi'ndeki Belediye Sosyal Tesislerinde düzenlenen toplantıda, muhtarların istek ve taleplerini dinledi.

        Muhtarlar Meclisini kurmanın gururunu yaşadıklarını belirten Köse, "Hepiniz mahallesine, insanına hizmet aşkıyla dolu olan arkadaşlarımızsınız. Sizlerle berber olmak, bugünü paylaşmak çok önemli. Sizlerden gelen mahallenizin sorunlarını gidermeye çalışıyoruz. Artık aylık toplantılarımızla sizlerle daha samimi ve sıcak ortamda buluşacağız, gerçekleşmesi gereken taleplerin birlikte takipçisi olacağız." dedi.

        Toplantı, muhtarların mahallelerindeki sorunları Köse'ye iletmesinin ardından tamamlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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