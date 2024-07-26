Fındıktan yüksek proteinli sporcu yiyeceği üretildi

ATAKAN ÇITLAK - Giresun Üniversitesi tarafından Çölyak hastalarının da rahatlıkla tüketebileceği proteince zengin doğal sporcu yiyecekleri geliştirildi.

Fındıkta ihtisas üniversitesi olan Giresun Üniversitesinin TÜBİTAK MAM işbirliğiyle yürüttüğü "Fındıkta Katma Değerli Yeni Ürünlerin Geliştirilmesi ve Fındığın Sağlık Üzerine Etkilerinin Araştırılması" projesi kapsamında bu ürüne katma değer kazandıracak çalışmalara hız verildi.

Bu kapsamda sporcular için proteince zengin fındıklı 3 çeşit bar geliştirildi. Tamamen doğal ve şeker ilavesiz olan barları Çölyak hastalarının da rahatlıkla tüketebileceği belirtildi.

Üniversite, barların yanı sıra özellikle yaşlılara yönelik fındık yağı içeren gıda takviyesi ile çocuklara yönelik fındıklı kahvaltılık gevrek üretimi için de araştırma yürütüyor.

Rektör Prof. Dr. Yılmaz Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fındığın Türkiye ve Giresun için büyük öneminin bulunduğunu, bu anlamda üniversite olarak ürüne değer katmak adına kısa, orta ve uzun vadeli hedefler belirlediklerini söyledi.

Can, "Fındığı daha değerli kılacak, katma değerli ürünler üretmek zorundayız. Bu çalışmalar kapsamında TÜBİTAK MAM ile birlikte yaklaşık 1 yıldır çalışma yürütüyoruz. Yüksek proteinli barlar geliştiriyoruz. Üç farklı ürün ortaya çıkardık." dedi.