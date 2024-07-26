Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Fındıktan yüksek proteinli sporcu yiyeceği üretildi

        ATAKAN ÇITLAK - Giresun Üniversitesi tarafından Çölyak hastalarının da rahatlıkla tüketebileceği proteince zengin doğal sporcu yiyecekleri geliştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 11:02 Güncelleme: 26.07.2024 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fındıktan yüksek proteinli sporcu yiyeceği üretildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ATAKAN ÇITLAK - Giresun Üniversitesi tarafından Çölyak hastalarının da rahatlıkla tüketebileceği proteince zengin doğal sporcu yiyecekleri geliştirildi.

        Fındıkta ihtisas üniversitesi olan Giresun Üniversitesinin TÜBİTAK MAM işbirliğiyle yürüttüğü "Fındıkta Katma Değerli Yeni Ürünlerin Geliştirilmesi ve Fındığın Sağlık Üzerine Etkilerinin Araştırılması" projesi kapsamında bu ürüne katma değer kazandıracak çalışmalara hız verildi.

        Bu kapsamda sporcular için proteince zengin fındıklı 3 çeşit bar geliştirildi. Tamamen doğal ve şeker ilavesiz olan barları Çölyak hastalarının da rahatlıkla tüketebileceği belirtildi.

        Üniversite, barların yanı sıra özellikle yaşlılara yönelik fındık yağı içeren gıda takviyesi ile çocuklara yönelik fındıklı kahvaltılık gevrek üretimi için de araştırma yürütüyor.

        Rektör Prof. Dr. Yılmaz Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fındığın Türkiye ve Giresun için büyük öneminin bulunduğunu, bu anlamda üniversite olarak ürüne değer katmak adına kısa, orta ve uzun vadeli hedefler belirlediklerini söyledi.

        Can, "Fındığı daha değerli kılacak, katma değerli ürünler üretmek zorundayız. Bu çalışmalar kapsamında TÜBİTAK MAM ile birlikte yaklaşık 1 yıldır çalışma yürütüyoruz. Yüksek proteinli barlar geliştiriyoruz. Üç farklı ürün ortaya çıkardık." dedi.

        Özellikle yaşlılara yönelik gıda takviyesi ile fındıklı kahvaltılık gevrek araştırmalarının da bulunduğuna işaret eden Can, şöyle konuştu:

        "Barlarımızı çeşitlendirmeyi planlıyoruz. Projelerimizin arkası gelecek. Fındık yağı ve başka bileşenlerin olduğu gıda takviyesi araştırmalarımız var. Yaşlılara daha çok hitap edecek bir ürün. Önümüzdeki günlerde inşallah halkımızla paylaşacağız."

        - Seri üretim için ön denemeler yapılacak

        Fındık İhtisas Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Selin Kalkan, fındıklı barların özellikle sporculara yönelik geliştirildiğini belirtti.

        Ürünlerle ilgili içerik ve raf ömürlerine yönelik analiz çalışmalarına başlayacaklarını anlatan Kalkan, üretim atölyesi kurarak seri üretim için ön denemeleri yapacaklarını ifade etti.

        Ürünün formulleri optimize edildikten işletmelerle paylaşılacağını aktaran Kalkan, "Koordinatörlüğümüzün temel amaçlarından birisi de AR-GE çalışmalarına öncülük etmek. Paylaştığımız ve ürettiğimiz reçeteleri kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.

        - Kas yapımına yardımcı

        Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Levent Şen, dünya genelinde sağlıklı atıştırmalıklara olan ilginin giderek arttığına dikkati çekti.

        "Bu sektörde fındıktan nasıl bir ürün geliştirebiliriz?" sorusu üzerine projenin başladığını anlatan Şen, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bu noktada fındık katkılı proteince zenginleştirilmiş sporcu barlarına yönelik 3 formül geliştirdik. Aynı zamanda bu formüller Çölyak hastalarına da hitap edebilecek şekilde geliştirilmiş durumda. Bundan sonraki aşamada farklı denemeler ve optimizasyon çalışmaları gerçekleştirilerek ürünlerin çeşitlendirilmesi sağlanacak." diye konuştu.

        Şen, ürünlerin içeriğinde fındık, incir, yulaf kepeği, yumurta akı tozu ve dallanmış amino asitlerin yer aldığını ifade etti.

        Dallanmış amino asitlerin özelliğinin, sporcuların antrenman esnasında veya hemen sonra tükettiklerinde kas yapımına yardımcı olduğunu vurgulayan Şen, şöyle konuştu:

        "Aynı zamanda yoğun antrenmanlarda sonra özellikle sporcuların kas ağrılarını hafifletmektedir. Nispeten bazı araştırmalarda kilo kaybına da yardımcı olduğu yönünde çalışmalar var. Geliştirdiğimiz sporcu barlarından iki adet yediğimizde günlük dallı zincir aminoasit ihtiyacını alabiliyor sporcular. Enerji değerleri ile ilgili araştırmalarımız devam ediyor. İçerisinde şeker ilavesi de olmayacak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Otoyolda feci kaza! 3 can kaybı var
        Otoyolda feci kaza! 3 can kaybı var
        Devre mülkler için değişiklik
        Devre mülkler için değişiklik
        ABD 10 milyon dolar ödül koydu!
        ABD 10 milyon dolar ödül koydu!
        UEFA ülke puanında son durum
        UEFA ülke puanında son durum
        ÖTV'ye plug-in hibrit güncelleme
        ÖTV'ye plug-in hibrit güncelleme
        Sporun kalbi Paris'te atacak
        Sporun kalbi Paris'te atacak
        Türkiye 101 sporcuyla madalya peşinde!
        Türkiye 101 sporcuyla madalya peşinde!
        27 gündür aranıyordu! Acı haber geldi!
        27 gündür aranıyordu! Acı haber geldi!
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı tatilde
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı tatilde
        Gizem'i boğup kardeşiyle gömmüştü! "Balya ipini boynuna doladım!"
        Gizem'i boğup kardeşiyle gömmüştü! "Balya ipini boynuna doladım!"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Yaşlanmayı geciktirmek mümkün mü?
        Yaşlanmayı geciktirmek mümkün mü?
        Taşkın sahasındaki inşaata kepçe!
        Taşkın sahasındaki inşaata kepçe!
        İşte çok fazla karbonhidrat tükettiğinizi anlamaya yarayacak 10 ipucu
        İşte çok fazla karbonhidrat tükettiğinizi anlamaya yarayacak 10 ipucu
        10 sarı, 5 turuncu! Sağanak etkili olacak
        10 sarı, 5 turuncu! Sağanak etkili olacak
        Türk futbolunun en pahalı transferleri
        Türk futbolunun en pahalı transferleri
        Gece de akın ettiler
        Gece de akın ettiler
        Buruk'tan flaş Mourinho sözleri!
        Buruk'tan flaş Mourinho sözleri!
        Harris-Trump anketinde son durum: Fark 1 puan
        Harris-Trump anketinde son durum: Fark 1 puan
        Aktif pasif dengesinde karamsar tablo
        Aktif pasif dengesinde karamsar tablo

        Benzer Haberler

        Giresun'da taşkın sahasında inşa halindeki yapı iş makineleriyle yıkıldı
        Giresun'da taşkın sahasında inşa halindeki yapı iş makineleriyle yıkıldı
        Giresun'da Muhtarlar Meclisinin ilk toplantısı gerçekleştirildi
        Giresun'da Muhtarlar Meclisinin ilk toplantısı gerçekleştirildi
        Giresun'da dolmuşlarda klima denetimi yapıldı
        Giresun'da dolmuşlarda klima denetimi yapıldı
        Gümüşhane'deki karabuğday işleme tesisi TKDK tarafından modernize edilecek
        Gümüşhane'deki karabuğday işleme tesisi TKDK tarafından modernize edilecek
        THK Espiye Şube Başkanlığı'na Sefa Yılmaz seçildi
        THK Espiye Şube Başkanlığı'na Sefa Yılmaz seçildi
        CHP heyetinden fındık fiyatına ilişkin açıklama
        CHP heyetinden fındık fiyatına ilişkin açıklama