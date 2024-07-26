Türkiye Offroad Şampiyonası Giresun'da başladı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu yetkilileri, teknik kontrollerin ardından yarışçılara startı verdi. Cadde üzerindeki seyircilerin arasından geçen pilotlar, antrenman turları için yarışın yapılacağı Bağlar mevkisine hareket etti.

Giresun Offroad Kulübü, Şebinkarahisar Belediyesi ve Şebinkarahisarlılar Yardımlaşma Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyon, Halil Rıfat Paşa Caddesi'nde start seremonisi ile başladı.

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