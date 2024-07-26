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        Türkiye Offroad Şampiyonası Giresun'da başladı

        Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde 2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 3. ayağı için start seremonisi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 19:35 Güncelleme: 26.07.2024 - 19:35
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        Türkiye Offroad Şampiyonası Giresun'da başladı
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        Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde 2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 3. ayağı için start seremonisi yapıldı.

        Giresun Offroad Kulübü, Şebinkarahisar Belediyesi ve Şebinkarahisarlılar Yardımlaşma Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyon, Halil Rıfat Paşa Caddesi'nde start seremonisi ile başladı.

        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu yetkilileri, teknik kontrollerin ardından yarışçılara startı verdi. Cadde üzerindeki seyircilerin arasından geçen pilotlar, antrenman turları için yarışın yapılacağı Bağlar mevkisine hareket etti.

        Organizasyon kapsamında yarın saat 10.30'da orman etabı, 28 Temmuz Pazar günü ise seyirci etabı gerçekleştirilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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