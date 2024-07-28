Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz görevine başladı
Giresun'un Espiye Kaymakamlığına atanan Ahmet Kavanoz, görevine başladı.
Giresun'un Espiye Kaymakamlığına atanan Ahmet Kavanoz, görevine başladı.
Ahmet Kavanoz, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile toplantıda bir araya geldi.
Espiye'de görev yapacak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Ahmet Kavanoz, İlçe halkına hizmet etmek için hep birlikte çalışacaklarını belirtti.
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