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        Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz görevine başladı

        Giresun'un Espiye Kaymakamlığına atanan Ahmet Kavanoz, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 13:19 Güncelleme: 28.07.2024 - 13:19
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        Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz görevine başladı
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        Giresun'un Espiye Kaymakamlığına atanan Ahmet Kavanoz, görevine başladı.

        Ahmet Kavanoz, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile toplantıda bir araya geldi.

        Espiye'de görev yapacak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Ahmet Kavanoz, İlçe halkına hizmet etmek için hep birlikte çalışacaklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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