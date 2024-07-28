Giresun'da denize girilmesi yasaklandı

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bugün rüzgar ve dalga yüksekliğinin artmasının beklendiği vurgulanarak, "Vatandaşlarımızın can güvenliği için ilimiz genelinde denize girilmemesi gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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