Giresun'da, "Petlas Türkiye Off-Road" şampiyonası 3. ayak yarışı tamamlandı
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, "2024 Petlas Türkiye Off-Road" şampiyonası 3. ayak yarışı gerçekleştirildi.
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, "2024 Petlas Türkiye Off-Road" şampiyonası 3. ayak yarışı gerçekleştirildi.
Akbudak mahallesindeki yarışa 24 araç katıldı. Yarış sonucu SSV kategorisinde Mehmet Demirel ve Fettah Yiğit, S2 kategorisinde Oğuzhan Türkvatan ve Hüseyin Hasret Yılmaz, S3 kategorisinde Yakup Çimiç ve Adem Paç, S4 kategorisinde ise Guiseppe Simone Agazzi ile Fatih Deveci birinciliği elde ettiler. Genel klasmanda ise birinciliği Mehmet Demirel ve Fatih Deveci oldu.
Yarışın ardından düzenlenen törende dereceye girenlere ödülleri verildi.
Şebinkarahisar Belediye Başkanı Ömer Şentürk, AA muhabirine, böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.
Geçtiğimiz yıl da ilçede bölgesel bir turnuvaya ev sahipliği yaptıklarını hatırlatan Şentürk, "İlçemize özellikle reklam değeri açısından önemli katkısı olmakta. Daha önceki yıllarda festivallerimiz düzenleniyordu. Pandemi sonrası ara vermek zorunda kaldık. Bu yıl off-road yarışları ile biz de kültür sanat ekinlikleri ile yarışları birleştirerek halkımızın heyecanını artırdık." dedi.
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