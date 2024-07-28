Giresun'da, "Petlas Türkiye Off-Road" şampiyonası 3. ayak yarışı tamamlandı

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, "2024 Petlas Türkiye Off-Road" şampiyonası 3. ayak yarışı gerçekleştirildi.

Akbudak mahallesindeki yarışa 24 araç katıldı. Yarış sonucu SSV kategorisinde Mehmet Demirel ve Fettah Yiğit, S2 kategorisinde Oğuzhan Türkvatan ve Hüseyin Hasret Yılmaz, S3 kategorisinde Yakup Çimiç ve Adem Paç, S4 kategorisinde ise Guiseppe Simone Agazzi ile Fatih Deveci birinciliği elde ettiler. Genel klasmanda ise birinciliği Mehmet Demirel ve Fatih Deveci oldu.

Yarışın ardından düzenlenen törende dereceye girenlere ödülleri verildi.