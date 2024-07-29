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        Giresun'da fındık hasat tarihleri belirlendi

        Giresun'da fındık hasadına 4 Ağustos'ta başlanmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 13:05 Güncelleme: 29.07.2024 - 13:05
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        Giresun'da fındık hasat tarihleri belirlendi
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        Giresun'da fındık hasadına 4 Ağustos'ta başlanmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

        Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, müdürlük koordinesinde hasat ve ürünlerin pazara iniş tarihlerinin belirlenmesi için ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla toplantı yapıldı.

        Toplantıda, Giresun'da 2024 ürünü fındık hasadının 0-250 rakım arası sahil kesimde 4 Ağustos, 250-500 rakım arası orta kesimde 10 Ağustos ve 500-750 rakım yüksek kesimde de 17 Ağustos'ta başlamasına karar verildi.

        Yeni mahsul fındıkların pazara iniş tarihlerinin ise belirtilen kesimlerde hasattan 7 gün sonra gerçekleşebileceği kararlaştırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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