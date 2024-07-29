Giresun'da fındık hasat tarihleri belirlendi

Toplantıda, Giresun'da 2024 ürünü fındık hasadının 0-250 rakım arası sahil kesimde 4 Ağustos, 250-500 rakım arası orta kesimde 10 Ağustos ve 500-750 rakım yüksek kesimde de 17 Ağustos'ta başlamasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, müdürlük koordinesinde hasat ve ürünlerin pazara iniş tarihlerinin belirlenmesi için ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla toplantı yapıldı.

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