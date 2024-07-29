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        Giresun'da deniz suyu analizlerinin denize girmek için uygun olduğu tespit edildi

        Giresun Valiliği, deniz suyu analiz numunelerinin uygun olduğu tespit edildiği bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 13:47 Güncelleme: 29.07.2024 - 13:47
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        Giresun'da deniz suyu analizlerinin denize girmek için uygun olduğu tespit edildi
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        Giresun Valiliği, deniz suyu analiz numunelerinin uygun olduğu tespit edildiği bildirdi.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar aktarıldı:

        "Deniz suyu kalitesiyle ilgili güzel haberlerimiz var. Yapılan analizlerde, tüm numunelerin uygun olduğu tespit edildi. Hava şartlarının uygun olması halinde, belirlenen noktalarda gönül rahatlığıyla denizlerimize gidebilirsiniz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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