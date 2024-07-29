Giresun'da deniz suyu analizlerinin denize girmek için uygun olduğu tespit edildi

Giresun Valiliği, deniz suyu analiz numunelerinin uygun olduğu tespit edildiği bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar aktarıldı:

"Deniz suyu kalitesiyle ilgili güzel haberlerimiz var. Yapılan analizlerde, tüm numunelerin uygun olduğu tespit edildi. Hava şartlarının uygun olması halinde, belirlenen noktalarda gönül rahatlığıyla denizlerimize gidebilirsiniz."