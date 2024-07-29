Giresun'da deniz suyu analizlerinin denize girmek için uygun olduğu tespit edildi
Giresun Valiliği, deniz suyu analiz numunelerinin uygun olduğu tespit edildiği bildirdi.
Giresun Valiliği, deniz suyu analiz numunelerinin uygun olduğu tespit edildiği bildirdi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar aktarıldı:
"Deniz suyu kalitesiyle ilgili güzel haberlerimiz var. Yapılan analizlerde, tüm numunelerin uygun olduğu tespit edildi. Hava şartlarının uygun olması halinde, belirlenen noktalarda gönül rahatlığıyla denizlerimize gidebilirsiniz."
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