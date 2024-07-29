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        Giresun'da boğulma tehlikesi geçiren genç hastanede tedavi altına alındı

        Giresun'un Tirebolu ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren bir kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 15:22 Güncelleme: 29.07.2024 - 15:22
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        Giresun'da boğulma tehlikesi geçiren genç hastanede tedavi altına alındı
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        Giresun'un Tirebolu ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren bir kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Alınan bilgiye göre, ilçe sahil kesimde serinlemek için denize giren İ.K (15) boğulma tehlikesi geçirdi.

        Çevredekiler tarafından kurtarılan genç, 112 acil ekiplerinin ilk müdahalesinin Tirebolu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Gencin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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