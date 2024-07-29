Giresun'da boğulma tehlikesi geçiren genç hastanede tedavi altına alındı
Giresun'un Tirebolu ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren bir kişi hastanede tedavi altına alındı.
Giresun'un Tirebolu ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren bir kişi hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, ilçe sahil kesimde serinlemek için denize giren İ.K (15) boğulma tehlikesi geçirdi.
Çevredekiler tarafından kurtarılan genç, 112 acil ekiplerinin ilk müdahalesinin Tirebolu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Gencin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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