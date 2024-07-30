DOKA, "Mavi Ekonomi" sonuç odaklı programı ekosistem oluşturmayı planlıyor

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) Genel Sekreteri Kemal Akpınar, Mavi Ekonomi Sonuç Odaklı programı ile su ürünleri, kıyı turizmi, gemi ve tersanecilik, mavi enerji ve deniz ulaşımı gibi alanlarda bölgesel kalkınmaya destek olacak şekilde bir ekosistem oluşturmayı planladıklarını bildirdi.

Akpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, programın 2024-2028 yılları arasında uygulanacağını söyledi.

Bu kapsamda bölge planını teşkil edecek şekilde sonuç odaklı programlar hazırladıklarına vurgu yapan Akpınar, "Bölgede özellikle rekabetçi potansiyelinin yüksek olduğunu düşündüğümüz su ürünleri, kıyı turizmi, gemi ve tersanecilik, mavi enerji ve deniz ulaşımı gibi alanlarda bölgesel kalkınmaya destek olacak şekilde bir ekosistem oluşturmayı planlıyoruz." dedi.

Mavi ekonominin yeni odaklandıkları bir alan olduğuna işaret eden Akpınar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından ulusal düzeyde desteklenen projeler kapsamında Trabzon'da mavi ekonomiye dönük projeler geliştirmeyi planlıyoruz. Buna altlık edecek analiz çalışmalarına da devam edeceğiz. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde cazibe merkezlerini destekleme programını bölgemizdeki mavi ekonomi potansiyellerini harekete geçirmek için aslında bir finansman modeli olarak planlıyoruz. Yine sadece ulusal düzeydeki fon kaynakları ile değil AB, Dünya Bankası fonlarıyla bölgemizdeki mavi ekonomi potansiyelini yükseltmek ve bu potansiyelin açığa çıkartılması için gerekli projeleri hazırlamaya devam edeceğiz paydaşlarımızla birlikte."

Avrupa Denizcilik, Balıkçılık ve Su Ürünleri Fonu (EMFAF) Programını desteklenen bir projelerinin de bulunduğuna işaret eden Akpınar, "Su ürünleri yetiştiriciliği, kıyı ve deniz turizmi ve deniz taşımacılığı konuların bölgede bir işbirliği çerçevesi oluşturan bir projeydi. Bu projeyi şuanda tamamladık. Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği programı kapsamında da projemiz var. Sözleşmesini imzaladık. 2 yıl boyunca mavi ekonomi sektöründe yüksek ve yeni teknolojiler, yenilikçi yöntemler ve sistemler, uluslararası eğilim ve standartlar, ortak araştırma olanaklarını geliştirecek alanlara odaklanacağız." değerlendirmesinde bulundu.