Giresunsporlu Kadir Seven, Çorum FK'ye transfer oldu
Yeni sezonda TFF 2. Lig'de mücadele edecek Giresunspor, defans oyuncusu Kadir Seven'in transferi için Trendyol 1. Lig ekibi Çorum FK ile anlaştı.
Yeni sezonda TFF 2. Lig'de mücadele edecek Giresunspor, defans oyuncusu Kadir Seven'in transferi için Trendyol 1. Lig ekibi Çorum FK ile anlaştı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Seven'in, Çorum FK'ye kesin transferi konusunda 10 milyon lira bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan yüzde 35 pay karşılığında anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Kulübümüze katkılarından dolayı Seven'e teşekkür ediyoruz, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
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