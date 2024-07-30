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        Giresunsporlu Kadir Seven, Çorum FK'ye transfer oldu

        Yeni sezonda TFF 2. Lig'de mücadele edecek Giresunspor, defans oyuncusu Kadir Seven'in transferi için Trendyol 1. Lig ekibi Çorum FK ile anlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 16:20 Güncelleme: 30.07.2024 - 16:20
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        Giresunsporlu Kadir Seven, Çorum FK'ye transfer oldu
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        Yeni sezonda TFF 2. Lig'de mücadele edecek Giresunspor, defans oyuncusu Kadir Seven'in transferi için Trendyol 1. Lig ekibi Çorum FK ile anlaştı.

        Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Seven'in, Çorum FK'ye kesin transferi konusunda 10 milyon lira bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan yüzde 35 pay karşılığında anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Kulübümüze katkılarından dolayı Seven'e teşekkür ediyoruz, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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