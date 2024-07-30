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        Giresun'da "Fındık Gastronomi Şenliği" düzenlendi

        Giresun'un Bulancak ilçesinde "Fındık Gastronomi Şenliği" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 17:08 Güncelleme: 30.07.2024 - 17:12
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        Giresun'da "Fındık Gastronomi Şenliği" düzenlendi
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        Giresun'un Bulancak ilçesinde "Fındık Gastronomi Şenliği" gerçekleştirildi.

        Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, Sahil Park'ta organize edilen etkinlikte, ilkini düzenledikleri şenliği geleneksel hale getireceklerini söyledi.

        Amaçlarının fındığın Türkiye ve dünyadaki yerinin daha farklı şekilde işlenmesi olduğuna dikkati çeken Sıbıç, fındık tüketiminin farklı yollarla daha da artmasını sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

        Sıbıç, fındığın kendileri için bir yaşam biçimi olduğunun altını çizerek, "Fındık bizim için nedir? Kızımızın düğünü fındıktan sonra, alışveriş fındıktan sonra, çocuğumuzun sünneti fındıktan sonra, bir iş kurulacak, iş yapılacak hepsi fındıktan sonra." dedi.

        Konuşmaların ardından, fındık kullanılarak yapılan yiyecekler jürinin beğenisine sunuldu. Ayrıca katılımcılara karalahana çorbası ikram edildi.

        Giresun Folklor ve Sanat Araştırmaları Derneği ekibinin de sahne aldığı şenliğe, ilçe protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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