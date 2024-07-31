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        Giresun'da eski muhtar, karısı ve oğlunu tabancayla öldürdü

        Giresun'un Çamoluk ilçesinde eşini ve oğlunu tabancayla öldüren kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 10:32 Güncelleme: 31.07.2024 - 10:32
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        Giresun'da eski muhtar, karısı ve oğlunu tabancayla öldürdü
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        Giresun'un Çamoluk ilçesinde eşini ve oğlunu tabancayla öldüren kişi gözaltına alındı.

        İlçenin Kılıçtutan köyündeki Karabayır Camisi önünde dün gece Fazlı Y. (56) ile eşi Hanife Y. (54) ve oğlu Beytullah Y. (27) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fazlı Y, tabancayla eşi ve oğluna ateş etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, anne ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi.

        İlçeye bağlı Kılıçtutan köyünün eski muhtarı olduğu öğrenilen Fazlı Y'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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