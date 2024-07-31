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        Bulancak'ta konser düzenlendi

        Giresun'un Bulancak ilçesinde, Fındık Gastronomi Şenliği kapsamında konser organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 11:51 Güncelleme: 31.07.2024 - 11:51
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        Bulancak'ta konser düzenlendi
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        Giresun'un Bulancak ilçesinde, Fındık Gastronomi Şenliği kapsamında konser organize edildi.

        Konser öncesi, Gurme Fındık Yarışmasında dereceye girenlere ödülleri protokol üyelerince verildi.

        CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, bölgenin baş tacı ürünü fındık için düzenlenen etkinliğin, fındığa değer kattığını söyledi.

        Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç ise şenliğin sponsorların desteğiyle gerçekleştirildiğini belirterek, katkı sağlayanlara teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından, grup Yayla Trio konser verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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