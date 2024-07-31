Bulancak'ta konser düzenlendi
Giresun'un Bulancak ilçesinde, Fındık Gastronomi Şenliği kapsamında konser organize edildi.
Giresun'un Bulancak ilçesinde, Fındık Gastronomi Şenliği kapsamında konser organize edildi.
Konser öncesi, Gurme Fındık Yarışmasında dereceye girenlere ödülleri protokol üyelerince verildi.
CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, bölgenin baş tacı ürünü fındık için düzenlenen etkinliğin, fındığa değer kattığını söyledi.
Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç ise şenliğin sponsorların desteğiyle gerçekleştirildiğini belirterek, katkı sağlayanlara teşekkür etti.
Konuşmaların ardından, grup Yayla Trio konser verdi.
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