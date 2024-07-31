AK Parti Giresun Milletvekili Temür, Adliye Sarayı inşaatında inceleme yaptı

"Giresun'un, Türkiye'de Adliye Sarayı olmayan tek il olmasından kurtulacağız. Bizlerden desteklerini esirgemeyen Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç'a ve Bakan Yardımcımız Ramazan Can beye teşekkür ediyoruz. Bu güzide projenin Giresun'a ve kıymetli hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Temür, yaptığı yazılı açıklamada, Teyyaredüzü Mahallesi'nde eski cezaevi sahasında uygulanan projede devam eden çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldığını belirtti.

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