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        AK Parti Giresun Milletvekili Temür, Adliye Sarayı inşaatında inceleme yaptı

        AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, Adliye Sarayı inşaatında incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 15:06 Güncelleme: 31.07.2024 - 15:06
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        AK Parti Giresun Milletvekili Temür, Adliye Sarayı inşaatında inceleme yaptı
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        AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, Adliye Sarayı inşaatında incelemelerde bulundu.

        Temür, yaptığı yazılı açıklamada, Teyyaredüzü Mahallesi'nde eski cezaevi sahasında uygulanan projede devam eden çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldığını belirtti.

        Kısa süre içerisinde Adliye Sarayının hizmete girmesini hedeflediklerini vurgulayan Temür, şunları kaydetti:

        "Giresun'un, Türkiye'de Adliye Sarayı olmayan tek il olmasından kurtulacağız. Bizlerden desteklerini esirgemeyen Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç'a ve Bakan Yardımcımız Ramazan Can beye teşekkür ediyoruz. Bu güzide projenin Giresun'a ve kıymetli hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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