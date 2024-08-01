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        Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz'dan şehit ailelerine ziyaret

        Giresun'un Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz, şehit ailelerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 10:34 Güncelleme: 01.08.2024 - 10:34
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        Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz'dan şehit ailelerine ziyaret
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        Giresun'un Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz, şehit ailelerini ziyaret etti.

        İlçedeki şehit aileleri ile bir araya gelen Kavanoz, "Şehit ailelerimizin her zaman başımızın üzerinde yeri var, onlara gönlümüz ve kapımız her zaman açık. Bir ihtiyaçları ya da sıkıntıları olduğunda her zaman yanlarında olacağız." dedi.

        Kavanoz, şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabır diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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