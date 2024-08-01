Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz'dan şehit ailelerine ziyaret
Giresun'un Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz, şehit ailelerini ziyaret etti.
Giresun'un Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz, şehit ailelerini ziyaret etti.
İlçedeki şehit aileleri ile bir araya gelen Kavanoz, "Şehit ailelerimizin her zaman başımızın üzerinde yeri var, onlara gönlümüz ve kapımız her zaman açık. Bir ihtiyaçları ya da sıkıntıları olduğunda her zaman yanlarında olacağız." dedi.
Kavanoz, şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabır diledi.
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