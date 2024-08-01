Giresun'da jandarma personeline depremde arama kurtarma eğitimi verildi

Giresun'da jandarma personeline yönelik depremde arama kurtarma eğitimi gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Giresun Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünce Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında, 100 bin arama ve kurtarma personeli hedefine katkı sağlamak amacıyla eğitim organize edildi.

İl AFAD Müdürlüğünün eğitim parkurunda, Giresun Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli 170 personele 8-27 Temmuz tarihleri arasında depremde arama ve kurtarma eğitimi verildi.

Üç hafta süren eğitimde katılımcılara arama kurtarma teknikleri, ilk yardım, enkaz altında yaşam belirtisi arama ve kurtarma yöntemleri gibi konularda teorik bilgiler verildi, pratik uygulamalar ve saha tatbikatları da yaptırıldı.